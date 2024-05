Legambiente Benevento e l’Istituto Alberti ripuliscono i giardini di via De Caro Il presidente Basile: "Percorso fattivo di promozione dei più alti valori della cittadinanza attiva"

I volontari di Legambiente Benevento con le classi IA e IIA AFM, I e II WEB dell’Istituto “G.Alberti” hanno ripulito i giardini pubblici di fronte al Tribunale di via De Caro a Benevento. L’evento è inquadrato nell’ambito di “Puliamo il Mondo” iniziativa promossa da Legambiente a livello nazionale.

Soddisfazione da parte del presidente Antonio Basile: “Ringrazio i nostri volontari Luigi Marino e Paolo Mattera per l’instancabile impegno e la professoressa Silvia Iannelli per aver dato slancio ad un percorso fattivo di promozione dei più alti valori della cittadinanza attiva. Un ringraziamento va anche ai circa 80 studenti e alle docenti dell’Alberti che si sono prodigati in questa importante giornata nonché all’ASIA di Benevento per il supporto logistico.”