Tormenta l'ex compagna, un 33enne arrestato dalla Mobile per stalking Benevento. L'uomo, di Solopaca, è ai domiciliari

Avrebbe tormentato una ex compagna. E' per questo che un 33enne di Solopaca è stato arrestato dalla Mobile, per una ipotesi di stalking, sulla scorta di una ordinanza di custodiao cautelare adottata dal gip Salvatore <perrotta su richiesta del pm Chiara Marcaccio.

L'indagine era stata avviata dopo la denuncia della parte offesa, che aveva raccontato i comportamenti che sarebbe stata costretta a subire. Un repertorio che fa da denominatore comune a tutte le storie dello stesso tipo: telefonate e messaggi continui a tutte le ore del giorno e della notte, appostamenti, aggressioni, non solo verbali.

Un quadro indiziario che ha indotto il Pm a chiedere una misura cautelare firmata dal Gip, che ha disposto i domiciliari per l'uomo, difeso dall'avvocato Mario Corsiero.