Nella Chiesa civica dell'Annunziata Concerto di Natale "Puer natus est nobis" Lunedì 29 dicembre alle 17.30

Presso la chiesa civica della Santissima Annunziata di Benevento, lunedì 29 dicembre prossimo, con inizio alle ore 17. 30, l’Ensemble Vocale Exachordum, diretta dal Maestro Davide Gagliardi, terrà il Concerto di Natale “Puer natus est nobis”.

Il titolo è tratto dall’introito della Messa di Natale, divenuto uno dei brani più noti del repertorio gregoriano, che è riconosciuto dalla Chiesa cattolica come "canto proprio della liturgia romana". È cantato in lingua latina, rigorosamente “a cappella” per non alterarne l’armonizzazione, ed è il simbolo dell’antica tradizione monodica natalizia.

Il concerto vedrà, inoltre, l’esecuzione di celebri brani di Giovanni Battista Pergolesi, esponente di spicco dell'epoca barocca, considerato uno dei maggiori musicisti italiani della prima metà del XVIII secolo.

Le note della “tradizione” saranno affidate, tra le altre, alla composizione di Sant’Alfonso Maria de' Liguori, “Tu scendi dalle stelle” (1754), il canto natalizio più celebre, e “Astro del ciel” (autore Joseph Mohr), che esprime il desiderio universale di illuminazione spirituale e serenità.