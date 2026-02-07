L'artista sannita Volpone espone le sue "Donne" a Cellole Per la mostra ContemporaneaMENTE in diversi spazi

Taglio del nastro per ContemporaneaMENTE una prestigiosa esposizione diffusa di arte contemporanea internazionale nel Comune di Cellole che si articolerà tra la Casa della Cultura, sede della Biblioteca e del futuro Museo Civico, la Torre Normanna e i suoi giardini.

All'evento, ideato e realizzato dalla direttrice artistica della Toro Arte, Claudia Grasso, in collaborazione con l’associazione Arte a Corte del Castello di Fumone, presieduta da Giulio Longhi De Paolis, esporrà anche l'artista sannita Antonio Volpone.

“ContemporaneaMENTE non è solo una mostra collettiva: è una visione. È un invito collettivo alla creazione e alla partecipazione, un momento di incontro tra generazioni, linguaggi e culture diverse. Il progetto si sviluppa attraverso tre sezioni, ognuna delle quali offre una prospettiva unica sulla creatività, la memoria e il rapporto tra l’essere umano e la natura: con CreativaMente — a cura di Rosanna De Cicco, MemorabilMente — a cura di Irina Machneva Mota e Natura(l)Mente — a cura di Francesca Pietracci.

E, come detto, nella sezione CreativaMente, tra gli altri, saranno presenti le opere dell’artista Antonio Volpone che già in passato ci ha abituato alla sua partecipazione e presenza in mostre personali e collettive di alto spessore.

Il suo progetto Ibidem & Friends, dunque, non si arresta ma si trasforma per adattarsi a nuovi scenari percorribili.

A ContemporaneaMENTE le sue opere affrontano un tema molto delicato quello della donna. Custodi della vita, ma anche presenze essenziali nell’ultimo viaggio, creatrici e distruttrici al tempo stesso, erbarie incantatrici sospese tra incanti e sopravvivenza. Figlie, mamme, nonne: custodi della memoria. Sono loro le protagoniste delle opere che l’artista ha scelto come narrazione del suo percorso.

“Ho scelto di prendere parte a questa esposizione diffusa perché credo molto nel coinvolgimento collettivo e nella creazione di un dialogo tra territorio, artisti ma soprattutto generazioni diverse” commenta Antonio Volpone e continua “questa volta la narrazione del mio Sannio l’ho affidata a delle opere che raccontano di quel femmineo che ha fatto diventare il nostro territorio terra di Streghe ma anche di Madonne e soprattutto di Mamme custodi di una memoria millenaria”.