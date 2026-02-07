Primavera, pareggio tra Palermo e Benevento: decisivo Miranda tra i giallorossi

Palermo-Benevento 2-2
Palermo: Balaguss; Nicolosi, Galletti (1'st Grippa), Di Gregorio (45'st Ribaudo), Brancato, Occhione, Dell'Orzo (37'st Caruso), Hulidov, Anghileri (12'st De Oliveira), Brutto (37'st Terranova), Avena. A disp.: Pizzuto, Squillacioti, Rinella, La Mantia, Gambino, Lugaro, Profeta. All.: Del Grosso
Benevento: Mandato; Scarpitella (1'st Manuzzi), Jerradi (1'st Milucci), Del Gaudio, Squillante, D'Ambrosio, Kwete, Scalici (17'st Borrelli), Soprano (21'st Miranda), Giugliano, Grilli.
A disp.: Suppa, Colella, Paolini, Lo Russo, De Benedetto, Sessa. All.: De Angelis
Arbitro: Femia di Locri. Assistenti: Larosa di Vibo Valentia e Moschella di Reggio Calabria
Marcatori: 23'pt Brancato (P), 44'pt Avena (P), 22'st, 29'st Miranda (B)
Pareggio tra le formazioni Primavera di Palermo e Benevento, al termine del match giocato in terra siciliana. La formazione rosanero è passata in vantaggio dopo ventitré minuti con Brancato, poi Avena ha raddoppiato sul finire di frazione. Il Benevento non si è perso d'animo e ha accorciato le distanze al 22' della ripresa con Miranda. Lo stesso attaccante giallorosso ha siglato la doppietta sette minuti dopo, portando il punteggio sul definitivo 2-2. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Catanzaro all'Avellola.
Primavera 2, la classifica
Empoli 40
Pescara 33
Perugia 30
Spezia 29
Avellino 29
Benevento 29
Ternana 28
Pisa 25
Ascoli 25
Catanzaro 25
Bari 21
Cosenza 19
Monopoli 18
Salernitana 18
Palermo 17
Crotone 7