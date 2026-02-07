Primavera, pareggio tra Palermo e Benevento: decisivo Miranda tra i giallorossi L'attaccante ha messo a segno una doppietta che ha evitato il ko ai sanniti

Palermo-Benevento 2-2

Palermo: Balaguss; Nicolosi, Galletti (1'st Grippa), Di Gregorio (45'st Ribaudo), Brancato, Occhione, Dell'Orzo (37'st Caruso), Hulidov, Anghileri (12'st De Oliveira), Brutto (37'st Terranova), Avena. A disp.: Pizzuto, Squillacioti, Rinella, La Mantia, Gambino, Lugaro, Profeta. All.: Del Grosso

Benevento: Mandato; Scarpitella (1'st Manuzzi), Jerradi (1'st Milucci), Del Gaudio, Squillante, D'Ambrosio, Kwete, Scalici (17'st Borrelli), Soprano (21'st Miranda), Giugliano, Grilli.

A disp.: Suppa, Colella, Paolini, Lo Russo, De Benedetto, Sessa. All.: De Angelis

Arbitro: Femia di Locri. Assistenti: Larosa di Vibo Valentia e Moschella di Reggio Calabria

Marcatori: 23'pt Brancato (P), 44'pt Avena (P), 22'st, 29'st Miranda (B)

Pareggio tra le formazioni Primavera di Palermo e Benevento, al termine del match giocato in terra siciliana. La formazione rosanero è passata in vantaggio dopo ventitré minuti con Brancato, poi Avena ha raddoppiato sul finire di frazione. Il Benevento non si è perso d'animo e ha accorciato le distanze al 22' della ripresa con Miranda. Lo stesso attaccante giallorosso ha siglato la doppietta sette minuti dopo, portando il punteggio sul definitivo 2-2. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Catanzaro all'Avellola.

Primavera 2, la classifica

Empoli 40

Pescara 33

Perugia 30

Spezia 29

Avellino 29

Benevento 29

Ternana 28

Pisa 25

Ascoli 25

Catanzaro 25

Bari 21

Cosenza 19

Monopoli 18

Salernitana 18

Palermo 17

Crotone 7