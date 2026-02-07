Rugby, premiato allo Stadio Olimpico l'Ivpc Benevento: i dettagli Importante riconoscimento per il club sannita

Momento significativo ed emozionante per l'Ivpc Benevento Rugby. Il sodalizio sannita ha presenziato allo Stadio Olimpico, in occasione del match tra Italia e Scozia, valido per il Torneo Sei Nazioni e vinto dagli azzurri con il punteggio di 18-5, al termine di una sfida giocata con grinta e cuore. Al di là della gioia per il successo, l'Ivpc Benevento Rugby è stato protagonista di una iniziativa molto importante, denominata "Club Anniversary", promossa dalla Federazione Italiana Rugby che premia le società rugbistiche italiane che nel 2026 raggiungono un anniversario compreso tra i 40 e i 90 anni di attività continuativa. Il Benevento ci rientra in pieno, considerato che proprio quest'anno celebra i 60 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1966. Nel corso del preparartita di Italia-Scozia, sono state premiate 15 società, tra cui quella sannita, rappresentanta dal presidente Rosario Palumbo che ha ricevuto un cap celebrativo come riconoscimento per il percorso compiuto all’interno del movimento.