Momento significativo ed emozionante per l'Ivpc Benevento Rugby. Il sodalizio sannita ha presenziato allo Stadio Olimpico, in occasione del match tra Italia e Scozia, valido per il Torneo Sei Nazioni e vinto dagli azzurri con il punteggio di 18-5, al termine di una sfida giocata con grinta e cuore. Al di là della gioia per il successo, l'Ivpc Benevento Rugby è stato protagonista di una iniziativa molto importante, denominata "Club Anniversary", promossa dalla Federazione Italiana Rugby che premia le società rugbistiche italiane che nel 2026 raggiungono un anniversario compreso tra i 40 e i 90 anni di attività continuativa. Il Benevento ci rientra in pieno, considerato che proprio quest'anno celebra i 60 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1966. Nel corso del preparartita di Italia-Scozia, sono state premiate 15 società, tra cui quella sannita, rappresentanta dal presidente Rosario Palumbo che ha ricevuto un cap celebrativo come riconoscimento per il percorso compiuto all’interno del movimento.
Rugby, premiato allo Stadio Olimpico l'Ivpc Benevento: i dettagli
Importante riconoscimento per il club sannita
Benevento.