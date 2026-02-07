Mastella: "Inqualificabili e vergognose scritte contro Manfredi" Il sindaco: America's cup è risultato storico

"Le scritte apparse a Napoli contro il sindaco di Napoli, dai toni intimidatori e violenti, sono inqualificabili e vergognose. Massima solidarietà all'amico e collega Gaetano Manfredi. Conoscendo la sua tempra, sono sicuro che non si lascerà certo intimidire", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"L'America's Cup è un evento di risonanza mondiale che accrescerà ancora il prestigio di Napoli nel mondo. Le proteste tuttavia possono essere legittime, i toni usati contro Manfredi sono inaccettabili e il segno di una violenza di linguaggio che non va sottovalutata e va condannata fermamente", conclude Mastella.