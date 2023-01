Rifacimento stazione Benevento: i lavori partiranno a marzo Oggi vertice a Palazzo Mosti per il progetto finanziato per 30 milioni di euro

“Uno degli investimenti più importanti per la città, un'opera davvero unica”. Clemente Mastella fa il punto, dopo il vertice in programma questa mattina a Palazzo Moti, per il progetto che prevede il rifacimento della stazione centrale di Benevento.

E' marzo la data fissata per il via ai lavori del progetto di Rete ferroviaria italiana che prevede un investimento complessivo pari a 30 milioni di euro, finanziati con le risorse del Pnrr.

E dunque questa mattina firmata l'intesa per il progetto con le indicazioni della Soprintendenza riguardo all'edificio storico della stazione.

E il sindaco annuncia: “a breve un ulteriore accordo con Rfi per migliorare l'intera area”.

In dettaglio con un altro finanziamento verrà eliminato il passaggio a livello di via Valfortore e quindi verrà realizzato l'Asse interquartiere, progettato da Zevi-Rossi, che collegherà la parte alta della città con rione Ferrovia e con la Rotonda dei Pentri e quindi con la viabilità regionale verso Roma e verso l'Adriatico.

Il progetto ospiterà anche l'opera di Mimmo Paladino dedicata alle streghe che sarà installata nella piazza antistante.

Particolare attenzione anche per i marmi storici che saranno classificati anche in previsione di una futura collocazione in ambienti diversi.

L'intervento, realizzato con i fondi del Pnrr, dovrebbe essere realizzato con i tempi fissati per il piano, dunque entro il 2026.