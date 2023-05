Villa dei Papi, ecco protocollo. Mastella: Riqualificheremo spazio dimenticato Polo di rigenerazione urbana mediante il binomio tra Villa dei Papi e la Casa di Jonas

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi hanno sottoscritto oggi pomeriggio a Palazzo Mosti il protocollo d'intesa per la riqualificazione di Villa dei Papi che avverrà con le risorse del programma operativo nazionale 'Pn Metro plus e città medie Sud 2021-2027'.

"Otto milioni di euro - spiega il sindaco Clemente Mastella - per riqualificare uno spazio che abbiamo ereditato come un'area dimenticata, che non aveva più nessun valore nel contesto urbano, benché si tratti di un gioiellino. Al rione Pacevecchia generiamo così un polo di rigenerazione urbana mediante il binomio tra Villa dei Papi e la Casa di Jonas, la struttura per malati di Alzheimer e bimbi con la sindrome dello spettro autistico che è in via di conclusione con i fondi Pics. Questo, cioè la mobilitazione di risorse per la città e le idee per migliorarla, è l'unico film di cui siamo registi e attori principali", ha spiegato il Sindaco.

Il Sindaco ha annunciato anche - a seguito di un'interlocuzione con Rfi - l'inizio dei lavori alla Stazione centrale: "Partiranno il 15 giugno e saranno impreziositi da un'opera di Paladino che avrà come tema le Streghe".

Il presidente Lombardi ha plaudito all'iniziativa e ha annunciato che anche in materia di politiche culturali saranno rafforzate forme d'interazione con il Comune e in particolare ha ribadito l'intenzione di creare il Museo Egizio di Benevento.