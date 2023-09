Sopralluoghi progetti Pics: si parte dall'Arco di Traiano Saggi archeologici nell'area dove sorgerà il lapidarium, attesa la visita del Soprintendente

E' l'Arco di Traiano il primo cantiere al centro dell'attenzione dei sopralluoghi promossi dal Comune di Benevento per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori del Programma Integrato Città Sostenibile.

Questa mattina si sono ritrovati al monumento simbolo della città l'Assessore ai Pics e vicesindaco, Francesco De Pierro, il presidente della commissione Pics Antonio Picariello, i responsabili tecnici e i rappresentanti della Soprintendenza che sta seguendo l'intervento. “Proseguono i saggi secondo le prescrizioni della Soprintendenza – ha chiarito De Pierro, riguardo agli scavi in corso nella zona che ospiterà la struttura del Lapidarium -. Contestualmente si sta completando la pavimentazione che speriamo di ultimare entro l'inizio di ottobre”.

E sugli scavi ha chiarito “Dobbiamo raggiungere una profondità di un metro e 20 centimetri e siamo a circa 60 ma, al momento, non è emersa alcuna preesistenza archeologica, nelle prossime ore sul cantiere ci sarà anche il sopralluogo dell'archeologo Simone Foresta”.

E ancora “Questo è il cantiere più importante ma abbiamo deciso di calendarizzare sopralluoghi su tutti i progetti Pics”.

E infatti questa mattina si è proseguito con la visita al cantiere della ‘Casa di Jonas’, struttura destinata all’assistenza di persone con handicap.

Mentre il 7 settembre focus sul pattinodromo e sul progetto “La città medievale” che riguarda sostanzialmente le mura longobarde.

Per la struttura sportiva di via Mustilli, invece, De Pierro aggiunge “Al completamento dei lavori affideremo la gestione ad una società sportiva professionistica e ospiterà gare sportive di livello regionale e nazionale”.

L'11 settembre, invece, sopralluogo per “La città dei Santi” il progetto che riguarda anche la valorizzazione dell'antica Basilica di San Bartolomeo in Piazza Orsini, e Insieme in Villa, mirato a recuperare l'ex bar Frediani nel parco verde cittadino.

Infine il 14 tappa in Piazza Santa Maria e per il progetto La città dei Romani con il rifacimento d alcune aree del quartiere Triggio.

Il vicesindaco annuncia, infine, che entro fine mese potrebbe essere pronto per il taglio del nastro anche l’Hortus Conclusus, il giardino del maestro Mimmo Paladino. “Pensiamo ad una grande inaugurazione – ha aggiunto De Pierro – con un esponente del Governo”. E potrebbe essere il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, come più volte annunciato anche dal sindaco Clemente Mastella.

“Stiamo rivoluzionando la città - - ha poi aggiunto il presidente della commissione Pics Antonio Picariello – riqualificando aree cruciali che aveva però un retaggio urbanistico retrodatato. Siamo alacremente a lavoro e speriamo di raggiungere l'obiettivo quanto prima”.