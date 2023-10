Campolattaro, il sottosegretario Ferrante: «Partono lavori per 529 milioni» Aggiudicati i lavori per la potabilizzazione e distribuzione in tutta la Campania

Presto avra' inizio l'attivita' di cantierizzazione di una delle principali opere strategiche della Campania, la grande diga di Campolattaro (Benevento), che sara' fondamentale anche per incrementare l'autonomia energetica della regione. Cosi' in una nota il sottosegretario di Stato alle infrastrutture, Tullio Ferrante.

"Nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli esiti della gara per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione delle opere di derivazione e adduzione della grande diga di Campolattaro (Benevento). L'opera, finanziata anche con fondi Pnrr, e' suddivisa in tre lotti. In particolare, sia i lotti 1 e 2 (galleria di derivazione e impianti di potabilizzazione) che il lotto 3 (reti adduttrici e di distribuzione irriguo e potabile) sono stati aggiudicati. La gara e' stata assegnata per 529 milioni ed il completamento dei lavori e' previsto entro il 31 marzo 2026. Presto avra' dunque inizio l'attivita' di cantierizzazione di una delle principali opere strategiche, in campo idrico, della Campania, che sara' fondamentale anche per incrementare l'autonomia energetica della regione. Quello appena registrato - afferma Ferrante - e' un ulteriore tassello di un percorso virtuoso che punta alla realizzazione di interventi prioritari, grazie ai quali si aprono cantieri e si creano opportunita' di lavoro nel Mezzogiorno, ponendo le basi per una crescita sostenibile anche nelle aree interne. Un percorso che ho seguito, sin dal mio insediamento al Mit, con particolare attenzione; la stessa che continuero' a riservare anche rispetto a tutte le altre fasi che porteranno alla realizzazione di un opera essenziale per la Campania e per l'intero Sud", conclude.