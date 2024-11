Longo esalta i suoi: "Abbiamo grandi meriti per questo pareggio" "Meglio l'Avellino o il Benevento? Difficile da dire: ma questo di stasera è un altro Crotone"

Emilio Longo si tiene stretto questo pareggio, anche se esprime un piccolo rammarico: “Non era semplice fare punti stasera, la squadra però era consapevole che all'interno della gara ha fatto molto bene, anche nel primo tempo. C'è stato grande equilibrio, ma le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Il secondo gol subito in avvio di ripresa avrebbe potuto ammazzare qualsiasi squadra, invece i miei sono riusciti a rimettersi in partita e hanno fatto un punto contro la capolista”.

Un pari all'ultimo secondo può essere demerito di chi lo subisce, ma Longo non è d'accordo: “Sono più meriti del Crotone che demeriti del Benevento, senza il doppio vantaggio avremmo recriminato noi. Nel primo tempo abbiamo fatto tre tiri in porta, abbiamo grandissimi meriti per aver fatto un punto con la capolista”.

Il tecnico pitagorico chiamato a dirimere una diatriba: meglio il Benevento o l'Avellino? “Il Benevento – dice - questa sera mi ha impressionato, sa leggere gli spazi ed ha grande tecnica. In definitiva non si possono fare valutazioni: con l'Avellino abbiamo perso 4-0, ma il Crotone che ha affrontato il Benevento è molto diverso da quello che si è confrontato cn la squadra irpina”.