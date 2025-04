Violenza tra giovani, Prefetto "incentivare azione delle famiglie" Il rettore Canfora: antidoto migliore alla violenza è la cultura

C'è attesa per il vertice in programma questo pomeriggio in Prefettura a Benevento riguardo agli episodi violenti tra giovanissimi registrati in città, negli ultimi giorni.

Sull'argomento il prefetto Raffaela Moscarella spiega “Abbiamo accolto la richiesta del sindaco Mastella rinnovando la rete che già esiste tra amministrazione cittadina e forze di polizia. I controlli si sono e ci sono stati, oggi daremo i numeri complessivi di quanto è stato fatto, e la testimonianza è che gli autori dei fatti sono stati presi. Certo – conclude l'inquilino del Palazzo del Governo - c'è bisogno, come dappertutto, di azioni integrative da parte della società civile della scuola e delle famiglie che cercheremo di incentivare”.

Allo stesso proposito il rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora ha spiegato “Benevento, purtroppo, sta vivendo, come tante altre parti del nostro Paese, una situazione in cui il disagio giovanile si manifesta anche attraverso atti di violenza. All'Unisannio non abbiamo al momento iniziative specifiche perché, educare le persone al rispetto reciproco e all'inclusione, è un'attività che facciamo ogni giorno nelle nostre aule. Siamo convinti che l'antidoto migliore alla violenza sia la cultura”.