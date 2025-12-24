A Ottogol il tributo dei "tifosi del Nord"... e il presidente si commuove Una canzone dedicata al patron con parole significative e immagini emozionanti

Il tributo dei Tifosi del Nord, è la sopresa pià "calda" della serata di Ottogol del 23 dicembre. Una canzone, ben confezionata, che esalta i meriti e le virtù del presidente Vigorito. Un ritornello gradevole, parole che lasciano il segno: “Un sogno nel cassetto diventato realtà, grazie ad un uomo con il calcio nell'anima e la città nel cuore // Grazie presidente per averci fatto sognare // Un simbolo di speranza, un gigante di passione, grazie Vigorito per ogni emozione // Il Benevento Calcio sei tu”. Il patròn si commuove. Ma non è l'unico, in tanti si sono abbandonati all'emozione davanti allo schermo: “Quando non ci emozioneremo più non saremo più vivi”, dice il presidente.

E' il degno finale di una trasmissione fiume, in cui il patròn non ha lesinato verità, rispondendo ad ogni quesito. Fino al mercato, che tanti aspettavano con malcelata ansia. Non perchè il Benevento abbia bisogno di essere rinforzato (quello visto a Cerignola meriterebbe già di essere in categoria superiore...), quanto per ottimizzare le risorse di una squadra che ha un unico obiettivo, quello di tornare in serie B. Il presidente lo dice senza tanti giro di parole: “Il mio sogno? E' quello di tornare in A. Avevamo fatto un programma triennale, ma ad un certo punto lo scorso anno abbiamo pensato che si potessero accorciare i tempi. Poi sapete come è finita. Ma l'intento è sempre lo stesso”.

E' il Natale più dolce per tutti i tifosi che festeggiano con il cuore colmo di speranza per una squadra che fa sognare a cui nessun traguardo può essere precluso.