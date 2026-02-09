"Ho subito capito cosa accadeva in quell'asilo ed ho denunciato" - VIDEO Tensione dinanzi al Tribunale all'arrivo delle maestre indagate. La volontaria: non potevo tacere

Sono stati tanti i momenti di rabbia sfociati in attimi di tensione quelli vissuti stamattina dinanzi al palazzo di giustizia di Benevento dove si sono svolti gli interrogatori delle cinque maestre – tre suore e due laiche – indagate per i presunti maltrattamenti ai danni dei piccolisismi ospiti dellea struttura gestita dalla suore Battistine nel centro storico della città.

I genitori sin dalle 9 hanno raggiunto l'ingresso del Tribunale presidiato da Carabinieri e Polizia.

“Devo guadare negli occhi colei che mi ha sempre rassicurato sulla quotidianità di mia figlia in quell'asilo. Grazie Susanna per la tua denuncia. Sarai un'ottima madre e non smetteremo mai di ringraziarti per quello che hai fatto per i nostri figli”. Ha gli occhi lucidi una delle mamme dei piccoli finiti al centro di quei video registrati dalle telecamere dei carabinieri dopo la denuncia presentata dal responsabile di un Consorzio accreditato per il servizio civile che aveva raccolto a sua volta la denuncia – contenuta in una mail – di una delle volontarie che aveva prestato servizio nella struttura di via piazza Ponzio Telesino.

Susanna (nel video l'intervista) stamane era dinanzi al Tribunale ed ha deciso di raccontare la sua esperienza: “Ho capito cosa accadeva, non riuscivo a stare in silenzio e non ho taciuto”.

I genitori oggi ringraziano e lodano Susanna. Grazie a lei sono state avviate le indagini. “Ora chiediamo giustizia e verità. Non voglio violenza, ma solo la verità” auspica un'altra madre.

Urla, proteste e rabbia all'uscita delle auto con le indagate accompagnate dai difensori e scortate dai carabinieri. Dinanzi al Tribunale affissi due enormi striscioni: "Verità e giustizia" e "I bambini meritano protezione" (LE FOTO).