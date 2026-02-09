"La Notte per la Pace" all’Istituto De Liguori di Sant’Agata dei Goti Musica, poesia, teatro e riflessione storica per un'occasione di crescita condivisa e di dialogo

Si è svolta con straordinaria partecipazione e profonda intensità emotiva “La Notte per la Pace”, l’evento promosso dall’Istituto De Liguori che ha visto studenti, docenti e pubblico uniti in un percorso artistico e culturale dedicato al tema universale della pace.

La serata, articolata in momenti di musica, poesia, teatro e riflessione storica, ha offerto uno spettacolo coinvolgente e di grande valore formativo.

Attraverso testi classici e contemporanei, performance musicali e rappresentazioni simboliche, gli studenti hanno dato voce alle ferite dei conflitti e al desiderio condiviso di dialogo e convivenza, accompagnando il pubblico in un viaggio intenso tra memoria, denuncia e speranza.

Particolarmente apprezzata la partecipazione attiva degli alunni, protagonisti sul palco con interpretazioni mature e sentite, capaci di suscitare emozione e profonda riflessione. L’attenzione del pubblico, numeroso e partecipe, ha confermato la piena riuscita dell’iniziativa, accolta con lunghi applausi e grande coinvolgimento.

Soddisfazione unanime è stata espressa da tutto il personale docente, che ha sottolineato l’alto valore educativo dell’evento e l’impegno dimostrato dagli studenti, non solo sul piano artistico ma anche umano e civile.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dalla dirigente scolastica dell’Istituto De Liguori, Mariarosaria Icolaro, che ha evidenziato come “La Notte per la Pace” rappresenti un esempio concreto di scuola viva, capace di educare alla cittadinanza, alla memoria e alla responsabilità attraverso linguaggi espressivi diversi e profondamente significativi.

L’evento si conferma così un momento di forte identità per la comunità scolastica, un’occasione di crescita condivisa e di dialogo aperto con il territorio, ribadendo il ruolo centrale della scuola nella promozione dei valori della pace, del rispetto e della solidarietà.