Giornata Mondiale del Malato: a casa Pisani un salotto culturale Appuntamento mercoledì 11 febbraio

Istituita nel 1992, da Giovanni Paolo II, all’indomani della sua diagnosi di Parkinson, la Giornata Mondiale del Malato coincide non a caso con la festività, l’11 febbraio, della Madonna di Lourdes. Per questa XXXIV edizione Papa Leone XIV ha scelto il tema “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. La Giornata quest’anno avrà carattere solenne e sarà celebrata a Chiclayo, in Perù, diocesi in cui ha svolto il suo ministero episcopale Papa Leone XIV.

Anche in virtù dei legami sempre più consolidati tra l’Archeoclub di Benevento e il mondo latino-americano, si è deciso di dedicare un salotto culturale, il prossimo 11 febbraio, alla tematica della malattia, anche se da un’angolazione più laica.

A tal proposito sono stati invitati l’avvocato Antonella Calandrini, referente della Cellula Coscioni di Benevento, e il dottore Luca De Lipsis, medico chirurgo specialista in anestesia, rianimazione e neurologia, dirigente medico presso l’ospedale Fatebenefratelli, nonché consigliere comunale del Comune di Benevento ed anche versatile scrittore di romanzi ambientati nell’ambiente ospedaliero.

In una società, come quella italiana, che conosce un progressivo invecchiamento, riflettere sulla assistenza alla malattia diviene un imperativo sociale, per consentire una accettabile qualità della vita per la società del futuro. Si tratta di tematiche che investono non solo il campo medico, ma anche quello etico e politico nel senso più lato del termine.

L’appuntamento è quindi a Casa Pisani, nei pressi del Teatro Romano, mercoledì 11 febbraio alle ore 18:00, per partecipare a questo salotto culturale organizzato dall’Archeoclub di Benevento.