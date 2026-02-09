Digitalizzazione ed intelligenza artificiale. Formazione di Confindustria Riservato alle imprese di Confindustria. Prima lezione alla presenza di oltre 50 partecipanti

Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, ci troviamo di fronte ad una trasformazione senza precedenti che non solo cambia il modo di lavorare, ma modifica anche il rapporto tra uomo e tecnologia.

Non si tratta più di decidere se adottarla o meno, bensì di governarne l’evoluzione affinché essa rappresenti un’opportunità di sviluppo e non un fattore di esclusione.

Con questo obiettivo nasce in Confindustria il percorso formativo “Digitalizzazione e Intelligenza artificiale - dal concetto alla pratica aziendale” che si svilupperà in 10 giornate formative della durata di 68 ore complessive.

Si tratta di un percorso interamente gratuito e riservato agli imprenditori e al personale di Confindustria gestito da Unindustria Servizi.

Il Corso è stato progettato dai Giovani Imprenditori della Campania e dai Giovani imprenditori di Confindustria Benevento e si pone l’obiettivo di accrescere le competenze su una materia che sta diventando sempre più importante nella vita quotidiana e lavorativa delle persone.

“Oggi abbiamo tenuto la prima lezione in Confindustria e l’adesione di oltre 50 partecipanti provenienti da 40 aziende differenti, ci offre la misura di quanto l’argomento sia avvertito come prioritario dalle nostre imprese”, ha spiegato Alessio Zollo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento “Cercheremo di dare un taglio estremamente operativo con simulazioni e visite aziendali per rispondere alle esigenze di concretezza dei partecipanti.”