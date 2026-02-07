Presunti maltrattamenti in asilo: ancora genitori in protesta a Benevento - FOTO Hanno chiesto a Carabinieri e Polizia di accertare se alcune indagate fossero all'interno

Hanno chiesto a gran voce a Carabinieri e Polizia di verificare se all'interno della struttura ci fossero le suore indagate per i presunti maltrattamenti che sarebbero avvenuti nell'asilo nido e sottoposte all'obbligo di dimora fuori da Benevento.

Questo pomeriggio nuova protesta dei genitori di alcuni dei bimbi che sarebbero finiti al centro dei maltrattamenti ipotizzati dalla procura al termine delle indagini dei militari dell'Arma.

In particolare due genitori sono arrivati in piazza Ponzio Telesino intorno alle 14 ed hanno chiesto che si verificasse l'eventuale presenza di qualcuno nella struttura che da decenni ospita le suore delle Battistine e da alcuni anni anche l'asilo nido privato finito al centro dell'inchiesta avviata dopo la denuncia di un'operatrice. Cinque maestre finite al centro della misura cautelare firmata dal gip del Tribunale di Benevento.

Una nuova protesta, dunque, dei genitori dei piccoli che hanno poi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti della Volante e i carabinieri della Compagnia di Benevento con il capitano Giuseppe Friscuolo che ha placato gli animi e spiegato ai genitori, comprensibilmente arrabbiati, le procedure per effettuare questo tipo di verifica e invitato tutti alla calma.

Intanto c'è attesa tra le famiglie anche per gli interrogatori delle indagate fissati per lunedì. Dopo poco i genitori con i loro familiari hanno lasciato la zona.