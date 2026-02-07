25 video: maltrattamenti, riprese per rassicurare genitori, ordini a volontaria Benevento. L'inchiesta sui presunti maltrattamenti nell'asilo

Venticinque video. Sono indicati nell'ordinanza con la quale il gip Roberto Nuzzo ha disposto il divieto di dimora a Benevento per tre suore straniere e due maestre della citta per i presunti maltrattamenti di cui sarebbero rimasti vittime, nell'asilo della Battistine, alcuni bimbi nati tra il 2023 3ed il 2024. Sono nove, ma altri tre sono in corso di identificazione.

Le immagini sono il risultato delle intercettazioni ambientali disposte nell'inchiesta diretta dal pm Olimpia Anzalone ed affidata ai carabinieri. Vanno dal 25 novembre al 18 dicembre 2025, raccontano le condotte contestate alle cinque indagate, e non solo. Sei gli episodi fissati il 28 novembre, 4 il 4 dicembre, poi via via gli altri. Vengono immortalati piccoli immobilizzati nei passeggini, schiaffeggiati alla testa, sollevati per le braccia e scaraventati su una sedia o a terra.

Nelle registrazioni ce ne sono un paio che gli inquirenti ritengono interessanti: nella prima una delle suore intima alla volontaria del servizio civile di non riferire all'esterno – lei farà il contrario - i metodi della struttura, imponendo un regime di segretezza; l'altra riguarda invece l'effettuazione, da parte di una maestra, d'intesa con le altre, di riprese, considerate di facciata, che sarebbero servite a rassicurare i genitori.

Questo è il quadro disegnato dall'attività investigativa e sfociato nell'adozione della misura cautelare. L'attesa è ora per lunedì, quando sono in programma gli interrogatori di garanzia delle cinque persone, difese dagli avvocati Carmine Ruggiero, Giovanni La Motta e Valentina Ippolito.

Per le parti offese gli avvocati Viviana Olivieri, Raffaele Tibaldi, Mario Tomasiello, Fabio Russo, Guido Principe, Cecilia Del Grosso, Antonio Leone, Giulio Penna e Fabio Ficedolo.