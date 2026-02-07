Benevento già in campo, lunedì si parte per Trapani Già in Sicilia il via alla preparazione per la sfida col Latina di sabato 14

Stavolta non si può neanche parlare di settimana corta. Le manie della Lega Pro fanno sì che le squadre non possano neanche preparare adeguatamente la prossima sfida. Il Benevento dopo il dispendio di energie di venerdì sera, questa mattina si è ritrovata di nuovo all'Imbriani per ricominciare la preparazione. Seduta di scarico per chi ha giocato, regolare per gli altri.

Domani si prosegue all'impianto Avellola (il Provinciale di Trapani è in misto naturale-sintetico), appuntamento alle 11. Lunedì 9 è già tempo di partenza. Alle 9 seduta all'Avellola, poi a seguire partenza per Roma Fiumicino, scalo di partenza per il volo a Trapani. Martedì 10 febbraio, come è noto, c'è la sfida tra Trapani e Benevento, alle 18. Sulla panchina granata mancherà Aronica, che è squalificato per un turno. Così come è inibita la curva del tifo granata. Una curiosità: sembra che nella prevendita ci sia anche la possibilità di acquistare i biglietti di Curva, cosa che non è consentita proprio per via della squalifica, mentre la gradinata è offerta ad un euro agli abbonati “orfani” del Trapani Shark di basket. Di questi tempi a Trapani ne accadono di tutti i colori.

Il Benevento resterà nella città siciliana anche il mercoledì quando alle 9,30 si recherà al campo sportivo “Fulgatore” per un allenamento in terra siciliana. Subito dopo la partenza per Palermo e da lì il volo per Napoli. Così giovedì si torna ad una seduta di allenamento in città, all'Imbriani (ore 11). Ripetuta il giorno di venerdì 13 che sarà già quella di rifinitura, perchè sabato alle 14,30 è in programma al Vigorito Benevento-Latina, terza partita in appena 9 giorni.