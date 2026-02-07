Benevento in ansia per Simonetti: lunedì la risonanza Si è fermato anche Saio: per lui affaticamento ai flessori. Salterà Trapani

Benevento in trepidazione per il ginocchio di Pierluigi Simonetti. Il centrocampista romano, che proprio in avvio di stagione ha dovuto curare a lungo un problema al retto femorale, questa volta è incappato in una torsione innaturale del ginocchio, che fa temere chiaramente il peggio.

La speranza è che (come è accaduto a Di Lorenzo del Napoli) il danno sia meno serio del previsto, ma per saperlo bisognerà attendere l'esame strumentale. La risonanza magnetica è fissata per lunedì e solo dopo si potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Floro Flores non è sembrato molto ottimista e già in sala stampa ha fatto intendere che può essere accaduto il peggio: “Non ci sono buone sensazioni per il suo ginocchio, peccato perchè era in un momento assai importante della sua carriera”. Non resta che attendere e sperare che le previsioni non siano rispettate.

Per Saio affaticamento al flessore

Anche Saio salterà la partita di martedì a Trapani. Il difensore che finora non aveva saltato neanche un minuto di gioco è stato costretto ad uscire alla mezz'ora del secondo tempo per un affaticamento al flessore. Lo staff medico ha preferito fermarlo per evitare danni peggiori.