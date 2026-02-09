Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend Primato per le under 16 e 15. La Primavera scivola al sesto posto

E' andato in archivio il weekend di campionato per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. Hanno riposato le under 17 e 15. Pareggio per la Primavera in casa del Palermo, mentre l'under 16 è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel derby giocato contro il Giugliano

Primavera 2, la classifica

Empoli 40

Pescara 33

Perugia 30

Spezia 29

Avellino 29

Benevento 29

Ternana 28

Pisa 25

Ascoli 25

Catanzaro 25

Bari 21

Cosenza 19

Monopoli 18

Salernitana 18

Palermo 17

Crotone 7

Under 17, la classifica

Gubbio 32

Benevento 31

Ternana 31

Perugia 29

Guidonia Montecelio 29

Ascoli 27

Latina 26

Casertana 25

Pineto 21

Campobasso 18

Pianese 13

Sambenedettese 10

Foggia 8

Audace Cerignola 6

Under 16, la classifica

Benevento 29

Monopoli 29

Sorrento 23

Giugliano 23

Campobasso 22

Latina 21

Pineto 17

Casarano 16

Casertana 14

Team Altamura 9

Picerno 9

Under 15, la classifica

Benevento 42

Perugia 42

Gubbio 30

Campobasso 29

Ternana 28

Latina 28

Audace Cerignola 24

Sambendettese 21

Ascoli 20

Guidonia Montecelio 19

Pineto 16

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 4