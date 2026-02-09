Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

E' andato in archivio il weekend di campionato per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. Hanno riposato le under 17 e 15. Pareggio per la Primavera in casa del Palermo, mentre l'under 16 è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel derby giocato contro il Giugliano
Primavera 2, la classifica
Empoli 40
Pescara 33
Perugia 30
Spezia 29
Avellino 29
Benevento 29
Ternana 28
Pisa 25
Ascoli 25
Catanzaro 25
Bari 21
Cosenza 19
Monopoli 18
Salernitana 18
Palermo 17
Crotone 7
Under 17, la classifica
Gubbio 32
Benevento 31
Ternana 31
Perugia 29
Guidonia Montecelio 29
Ascoli 27
Latina 26
Casertana 25
Pineto 21
Campobasso 18
Pianese 13
Sambenedettese 10
Foggia 8
Audace Cerignola 6
Under 16, la classifica
Benevento 29
Monopoli 29
Sorrento 23
Giugliano 23
Campobasso 22
Latina 21
Pineto 17
Casarano 16
Casertana 14
Team Altamura 9
Picerno 9
Under 15, la classifica
Benevento 42
Perugia 42
Gubbio 30
Campobasso 29
Ternana 28
Latina 28
Audace Cerignola 24
Sambendettese 21
Ascoli 20
Guidonia Montecelio 19
Pineto 16
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 4