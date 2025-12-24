Comunità Montana del Taburno, Ndc: "si prenda atto dei numeri: è la democrazia" "Se qualcuno vuole menare il can per l'aia, ha sbagliato indirizzo"

"Alla Comunità montana del Taburno l'unico blitz che si è consumato nel giorno dell'Antivigilia è quello di chi non ha permesso che fosse concretizzata una mozione di sfiducia che è già agli atti e ha tutti i numeri e il consenso necessario in seno al Consiglio dell'Ente. Se qualcuno vuole menare il can per l'aia, ha sbagliato indirizzo e sta violando la grammatica della democrazia", lo spiegano in una nota i rappresentanti di NdC all'Ente montano del Taburno.

"Nessuno voleva forzare l'ordine del giorno. E' un esercizio di democrazia cambiare un presidente che non ha più i numeri. Non serviranno sotterfugi: il presidente uscente può mangiare il panettone della Vigilia, ma non potrà bere lo spumante di Capodanno, perché la mozione va discussa entro dieci giorni dalla presentazione, pertanto il conto alla rovescia è breve", concludono gli esponenti NdC.

