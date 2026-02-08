Under 16, Benevento ko: il Giugliano vince il derby Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi guidati da Leone

Giugliano-Benevento 3-2

Giugliano: Uccello; Anaclerio, Grazioli P., Gargiulo D., Caccavale, Costanzo (27'st Izzo), Russo, Esposito (27'st Fornito), Grazioli A., Catinali (11'st Di Matteo), De Micco (18'st Palumbo). A disp.: Giustiniani, Coppola, Iannuzzi, Acampora, Pariota. All.: Pignalos

Benevento: Porcelli; Cimmino (33'st Fierro), Coppola (1'st Calabria), Martello, Cuomo M. (1'st Gargiulo), Triestino (11'st Marciano), Fontana (24'st Di Laura), Greco, Esposito V. (11'st Silvestri), Sorbo (33'st Mandato), Biancolino (33'st Di Nardo). A disp.: Esposito F.. All.: Leone.

Arbitro: Jovele di Napoli. Assistenti: Sasso e Iaccarino di Napoli.

Marcatori: 7'pt, 30'st Russo (G), 14'pt autogoal G. (B), 17'pt Grazioli A. (G), 41'st Calabria (B)

Seconda sconfitta consecutiva per l'under 16 del Benevento. I giallorossi sono stati sconfitti dai pari età del Giugliano, nel match disputato in terra partenopea. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con Russo, poi il Benevento ha pareggiato i conti al 14' grazie a un'autorete di un difensore avversario. I gialloblù hanno poi raddoppiato, tre minuti dopo, con Grazioli. Nella ripresa, Russo ha siglato la marcatura del 3-1, prima del gol di Calabria che al 41' ha portato il punteggio sul definitivo 3-2. Nella prossima giornata, in programma il 22 febbraio, il Benevento affronterà la Casertana all'Avellola.