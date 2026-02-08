Aronica presenta il nuovo Trapani: "Presa gente che ha voglia di vincere" Sul Benevento: "E' fortissimo, ha due squadre e completo in ogni reparto"

Aronica sarà squalificato contro il Benevento e dunque non andrà in panchina. Ma ha tenuto ugualmente la conferenza stampa di presentazione. La prima considerazione è sul mercato che ha rivoluzionato completamente il suo Trapani: “Chiuso il mercato, finalmente: ripartiamo. Sono arrivati 16 giocatori nuovi, qualche esperto come Matos e Morelli. Non c'è tempo per amalgamarli alla perfezione, ma bisogna fare di necessità virtù. Fino all'8 marzo abbiamo sette partite. Sono ragazzi disponibili, abbiamo sfruttato il rinvio della partita col Catania per conoscerci meglio. In questi dieci giorni abbiamo lavorato per metterli in condizioni di esprimersi al meglio”.

Non ci saranno Ciuferri e Vasquez, rimasti al Trapani nonostante l'esodo massiccio. “Vasquez è in lista, ma sarà disponibile tra una decina di giorni. Ciuferri, lo sapete, deve operarsi e quindi il campionato per lui è finito. Sono fuori lista anche Vapore e Dimitri, La sorsa e Quieroz. Abbiamo solo 4 centrocampista? Possono farlo anche Napolitano e Benedetti”.

Arriva il Benevento, questo il pensiero di Aronica: “Il Benevento à squadra fortissima, Floro Flores ha due squadre da poter far scendere in campo. E' completo in tutti i reparti, riesce a trovare il gol in tutte le maniere. Dobbiamo fare una grande partita e cercare di colpirli nei loro punti deboli”.

Ma il Trapani, questo Trapani nuovo di zecca si può salvare?: “Al netto di quello che accadrà, noi dobbiamo uscire il prima possibile dalla zona calda. In tutte le partite bisognerà fare punti. Abbiamo preso gente che ha voglia di mettersi in discussione e ha tutta la voglia di poterci dare una mano. Sono fiducioso perchè credo in questo gruppo e in queste partite contro le migliori vedremo di che pasta è fatto”.