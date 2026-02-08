Maria Rosaria: la voce sannita in finale a The Voice Kids Ha conquistato tutti con l'esecuzione del brano "O forse sei tu" di Elisa

Ci sarà da attendere fino a sabato 14 febbraio. Ma adesso è tempo di festeggiare per il Sannio che ha la sua stella a The Voice Kids.

Ieri sera Maria Rosaria Rondina ha conquistato tutti con un'interpretazione incredibile del brano "O forse sei tu" di Elisa e ottiene il suo posto il finale.

Nuovo successo per la 12enne beneventana che è un indiscusso talento ed ha emozionato tutti a partire dalla sua coach Arisa che già durante le prove l'aveva definita “sensibilissima”.

Le sue esibizioni trasmettono pura emozione

Ma non solo. Tutti i giudici della trasmissione sono rimasti sbalorditi dall'esizione di Maria Rosaria.

Ad emozionare, in particolare, come rilanciano sui social del programma di Rai Uno “Il velo di gioiosa malinconia che ha negli occhi ci ha conquistato fin dalla prima esibizione”.

Ed è così, la piccola voce beneventana è una sorpresa per tecnica, compostezza e maturità. E dunque Benevento e l'istituto scolastico "Giovanni Pascoli" che Maria Rosaria frequenta non possono che fare il tifo per lei.