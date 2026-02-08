Benevento: rinnovo del consiglio provinciale. Presentate sei liste

Sono sei le liste presentate per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento. Si è da poco conclusa, infatti, la due giorni per la presentazione dei candidati che concorreranno nella competizione elettorale del 28 febbraio. Di seguito tutte le liste e i candidati.
Lista “Mastella – Noi di Centro"
- Loredana Iannelli
- Antonino Cinzia
- Maria Cristina De Filippo
- Nunzia Ottavo
- Nicolino Cardone
- Michele Gambarota
- Carmine Pesce
- Cesare Striani
- Giovanni Zanone
- Stefano Zarro
Lista “Uniti, Sanniti”
- Adele De Mercurio
- Debora Sgrò
- Maria Verrilli
- Rossana Zampelli
- Giuseppe Bozzuto
- Alfonso Ciervo
- Pasquale Di Meo
- Clemente Massaro
- Giuseppe Ricci
- Gianluca Salvatore
Lista “Sannio insieme”
- Mauro De Ieso
- Pasquale Viscusi
- Silvio Falato
- Lucio Mucciacciaro
- Maria De Nitto
- Filippo Palma
- Emanuela Barone
- Alfredo Lavorgna
- Giulia Guerrera
- Maria Assunta Iesce
Lista “Unione dei Moderati”
- Teresa Amantea
- Giuseppe Bartone
- Antonio Caporaso detto Antonello
- Ester D’Afflitto
- Giuseppina De Blasio
- Vincenzo Falzarano
- Anna Franco
- Mauro Parente
- Patrizia Pepe
- Giuseppe Stravino
Lista “Sannio Bene Comune”
- Giuseppe Addabbo
- Patrizia Cocca
- Stefano Avitabile
- Giuseppina D’Alessio
- Rocco Cirocco
- Anna Maria Immacolata Flora
- Antonio Iavarone
- Enzapaola Catalano
- Angelo Marino
Lista “Partito Democratico”
- Benedetta Cacciano
- Giuliano Gerardo Calabrese
- Remo Cavoto
- Incoranata, Immacolata Lucia Cilenti
- Luigina Di Gioia
- Floriana Fioretti
- Natale Mucci
- Procaccini Giovanni
- Giuseppe Antonio Natalino Stanzione
- Carmine Valentino