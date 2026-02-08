Benevento: rinnovo del consiglio provinciale. Presentate sei liste Tutti i candidati per uno scranno alla Rocca dei Rettori

Sono sei le liste presentate per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento. Si è da poco conclusa, infatti, la due giorni per la presentazione dei candidati che concorreranno nella competizione elettorale del 28 febbraio. Di seguito tutte le liste e i candidati.

Lista “Mastella – Noi di Centro"

Loredana Iannelli

Antonino Cinzia

Maria Cristina De Filippo

Nunzia Ottavo

Nicolino Cardone

Michele Gambarota

Carmine Pesce

Cesare Striani

Giovanni Zanone

Stefano Zarro

Lista “Uniti, Sanniti”

Adele De Mercurio

Debora Sgrò

Maria Verrilli

Rossana Zampelli

Giuseppe Bozzuto

Alfonso Ciervo

Pasquale Di Meo

Clemente Massaro

Giuseppe Ricci

Gianluca Salvatore

Lista “Sannio insieme”

Mauro De Ieso

Pasquale Viscusi

Silvio Falato

Lucio Mucciacciaro

Maria De Nitto

Filippo Palma

Emanuela Barone

Alfredo Lavorgna

Giulia Guerrera

Maria Assunta Iesce

Lista “Unione dei Moderati”

Teresa Amantea

Giuseppe Bartone

Antonio Caporaso detto Antonello

Ester D’Afflitto

Giuseppina De Blasio

Vincenzo Falzarano

Anna Franco

Mauro Parente

Patrizia Pepe

Giuseppe Stravino

Lista “Sannio Bene Comune”

Giuseppe Addabbo

Patrizia Cocca

Stefano Avitabile

Giuseppina D’Alessio

Rocco Cirocco

Anna Maria Immacolata Flora

Antonio Iavarone

Enzapaola Catalano

Angelo Marino

Lista “Partito Democratico”