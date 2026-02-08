Benevento: rinnovo del consiglio provinciale. Presentate sei liste

Tutti i candidati per uno scranno alla Rocca dei Rettori

Benevento.  

Sono sei le liste presentate per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento. Si è da poco conclusa, infatti, la due giorni per la presentazione dei candidati che concorreranno nella competizione elettorale del 28 febbraio. Di seguito tutte le liste e i candidati.

Lista “Mastella – Noi di Centro"

  • Loredana Iannelli
  • Antonino Cinzia
  • Maria Cristina De Filippo
  • Nunzia Ottavo
  • Nicolino Cardone
  • Michele Gambarota
  • Carmine Pesce
  • Cesare Striani
  • Giovanni Zanone
  • Stefano Zarro

Lista “Uniti, Sanniti”

  • Adele De Mercurio
  • Debora Sgrò
  • Maria Verrilli
  • Rossana Zampelli
  • Giuseppe Bozzuto
  • Alfonso Ciervo
  • Pasquale Di Meo
  • Clemente Massaro
  • Giuseppe Ricci
  • Gianluca Salvatore

Lista “Sannio insieme”

  • Mauro De Ieso
  • Pasquale Viscusi
  • Silvio Falato
  • Lucio Mucciacciaro
  • Maria De Nitto
  • Filippo Palma
  • Emanuela Barone
  • Alfredo Lavorgna
  • Giulia Guerrera
  • Maria Assunta Iesce

Lista “Unione dei Moderati”

  • Teresa Amantea
  • Giuseppe Bartone
  • Antonio Caporaso detto Antonello
  • Ester D’Afflitto
  • Giuseppina De Blasio
  • Vincenzo Falzarano
  • Anna Franco
  • Mauro Parente
  • Patrizia Pepe
  • Giuseppe Stravino

Lista “Sannio Bene Comune”

  • Giuseppe Addabbo
  • Patrizia Cocca
  • Stefano Avitabile
  • Giuseppina D’Alessio
  • Rocco Cirocco
  • Anna Maria Immacolata Flora
  • Antonio Iavarone
  • Enzapaola Catalano
  • Angelo Marino

Lista “Partito Democratico”

  • Benedetta Cacciano
  • Giuliano Gerardo Calabrese
  • Remo Cavoto
  • Incoranata, Immacolata Lucia Cilenti
  • Luigina Di Gioia
  • Floriana Fioretti
  • Natale Mucci
  • Procaccini Giovanni
  • Giuseppe Antonio Natalino Stanzione
  • Carmine Valentino

