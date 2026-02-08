Provinciali Benevento: ammesse le sei liste, escluso un candidato Sorteggiata anche la posizione delle liste sulle schede

L’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento per il rinnovo del Consiglio Provinciale ha ultimato l’esame di tutte 6 le Liste dei Candidati presentate e ne ha disposto l’ammissione al voto dopo aver verificato la rispondenza alle norme vigenti in materia di Elezioni di 2° livello ed al Manuale Operativo per le Elezioni approvato con Delibera del Presidente n. 1/2026.

L’Ufficio Elettorale, di cui è responsabile la Segretaria Generale dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, ha escluso il Candidato Giuseppe Antonio Natalino Stanzione della Lista Partito Democratico per l’incompleta Dichiarazione della accettazione della Candidatura.

L’Ufficio ha quindi proceduto ad effettuare il sorteggio per la assegnazione della posizione di ciascuna Lista sulla Scheda Elettorale del 28 febbraio 2026. Il sorteggio ha dato il seguente esito:

1 Partito Democratico

2 Sannio Bene Comune

3 Mastella Noi di centro

4 Sannio Insieme

5 Unione dei Moderati

6 Uniti, Sanniti