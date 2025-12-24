Domenico Parisi aderisce alla Lega Ufficializzato nel momento dello scambio di auguri per Natale

Al castello di Limatola la Lega sannita ha scelto di chiudere l’anno politico con un appuntamento che è andato ben oltre il rituale scambio di auguri natalizi.

L’incontro, molto partecipato, ha assunto i contorni di un segnale politico chiaro: il radicamento del partito nel beneventano si rafforza e guarda già alle prossime scadenze elettorali.

La notizia centrale della giornata è l’adesione ufficiale del sindaco di Limatola, Domenico Parisi, alla Lega. Un passaggio riconosciuto e salutato da tutta la classe dirigente presente, che consolida un percorso iniziato da tempo e che ora diventa pubblico e formale.

“Non si tratta di un semplice avvicinamento, ma di una scelta esplicita, maturata – come ha spiegato lo stesso Parisi – nella convinzione che il lavoro sui territori resti la chiave per dare risposte concrete alle comunità locali”.

Nel suo intervento introduttivo, il primo cittadino ha rivendicato una coerenza politica costruita nel tempo: la fiducia riposta sin dall’inizio nel progetto, il rapporto personale e politico con Luigi Barone e il ritrovato confronto con il Segretario regionale della Lega, l’onorevole Gianpiero Zinzi.

Parisi ha ricordato anche il peso elettorale espresso dal territorio di Limatola alle ultime regionali, con la percentuale più grande della Campania e del Mezzogiorno, come segnale di una comunità politicamente viva.

L’incontro ha dato spazio agli interventi dei livelli regionali del partito.

Massimo Grimaldi, eletto da pochi giorni in Consiglio regionale, ha parlato di onore e responsabilità, sottolineando come il Sannio rientri pienamente nel perimetro della sua rappresentanza istituzionale: un messaggio rivolto a un’area che negli anni ha spesso lamentato una scarsa attenzione da parte della politica regionale.

Luigi Barone, protagonista assieme a Teresa Ciarlo della recente tornata elettorale, ha visto crescere i consensi personali e del partito. Nel suo intervento, Barone ha ringraziato Parisi per l’adesione e ha lasciato intravedere il prossimo passaggio strategico: la costruzione, in provincia di Benevento, di una lista civica capace di allargare il consenso oltre i confini tradizionali del partito in vista delle prossime sfide elettorali.

La lista, che prende il nome di Sannio Insieme, nasce con l’obiettivo di coinvolgere amministratori locali, esperienze civiche e realtà del territorio, ampliando l’area di consenso e costruendo una proposta inclusiva e riconoscibile.

A chiudere l’incontro è stato Gianpiero Zinzi, che ha parlato di “consapevolezza del lavoro fatto in Campania e fiducia nel futuro”, ringraziando il gruppo dirigente sannita e indicando il 2026 come primo vero banco di prova. Il messaggio è che la Lega punta a strutturare una presenza stabile e competitiva nel territorio, facendo leva su amministratori locali, alleanze civiche e nuovi ingressi.

“La partecipazione numerosa e l’adesione del sindaco di Limatola Parisi, che va ad aggiungersi a quelle dei sindaci De Ieso e Rocco, sono segnali politici reali, ma la sfida sarà trasformare questo consenso in un radicamento duraturo. Una lista civica può ampliare il perimetro elettorale se non sostenuta da un progetto chiaro. È su questo equilibrio, più che sugli annunci, che si misurerà nei prossimi mesi la reale forza della Lega nel Sannio”.

Un saluto è arrivato anche dal Vicesegretario federale della Lega, Claudio Durigon, contattato telefonicamente, che si è detto soddisfatto sul percorso politico intrapreso, sottolineando il clima di coesione emerso a Limatola e le prospettive di crescita della Lega nel Sannio.