Festival Filosofico del Sannio: c'è Lidia Palumbo Martedì l'undicesimo appuntamento della manifestazione

Martedi 15 Aprile 2025 alle ore 15,00 si terrà on line l’undicesimo appuntamento dell’11° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio è affidata Lidia Palumbo che affronterà il tema: “ Sui marciapiedi della vita. Conoscenza e teatro nella Poetica di Aristotele” Aristotele dice che tra la conoscenza e il teatro esistono due legami: il primo legame sta nel fatto che sia la conoscenza sia il teatro nascono dalle immagini. Non è possibile apprendere niente senza immagini e non c’è teatro che non sia messa in scena di figure. Il secondo legame è il legame con il piacere: sia la conoscenza sia il teatro sono cose piacevoli. Questi due legami tra la conoscenza e il teatro ne nascondono un terzo: il legame con la vita. Quando andiamo a teatro, infatti, vediamo

rappresentazioni che hanno a che vedere con la nostra vita e ciò genera coinvolgimento del pubblico nello spettacolo e dunque conoscenza e dunque piacere. Esiste anche infatti – ed è specificamente legato al piacere estetico della rappresentazione drammatica – il piacere della sofferenza. A teatro ci vengono mostrate sulla scena le stesse cose che appaiono, per così dire, sui marciapiedi della vita, ma c’è una differenza, perché nella quotidianità reale le cose sono – dice Aristotele - “senza spiegazione”, invece sulla scena esse vengono sempre spiegate. Si tratta di una notazione raffinatissima, che mette a confronto vita e scena, e mostra come la scena serve alla conoscenza

della vita: ogni gesto, sulla scena, nella tragedia antica, è accompagnato dalla sua spiegazione, la quale consente al pubblico di vedere anche senza vedere, o vedendo da lontano, e impedisce quella visione senza comprensione che invece è sempre in agguato sui marciapiedi della vita. Lidia Palumbo è professore ordinario di Storia della filosofia antica presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Napoli “Federico II”. È membro della International Plato society (IPS), dalla fondazione. È socio ordinario della Accademia di Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli. È presidente della sezione napoletana della SFI (Società filosofica italiana); membro del comitato scientifico di “Koinonia”, rivista internazionale della società di Studi Tardoantichi (AIST) e di “Peitho. Examina Antiqua”, journal devoted to investigation of Ancient Greek, Roman and Byzantine Thought.Insieme ad Anna Motta dirige la

collana Philosophike Skepsis presso l’editore Loffredo di Napoli.I suoi interessi sono legati soprattutto a Platone e alla tradizione platonica, alla dimensione letteraria e drammatica dei Dialoghi, alla questione della mimesis, della homoiosis, della epimeleia eautou.

Introduce: Carmela D’Aronzo- Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, coordina: Patrizia Pepe docente di storia e filosofia del Liceo “ Guacci” di Benevento.