Imprenditori ed evasione fiscale, la competenza è del Gip di Benevento Benevento. La decisione della Cassazione

La competenza è del Gip del Tribunale di Benevento. Lo ha deciso la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla competenza territoriale per l'inchiesta della guardia di finanza scandita dal sequestro di beni e denaro, per un importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro (l'equivalente delle imposte che sarebbero state evase), effettuato nell'ottobre 2024 dalla guarda di finanza, Inchiesta della Procura di Napoli nord che ne era diventata titolare dopo che il Gip di Benevento si era dichiarato incompetente. La pronuncia si era resa necessaria perchè il Riesame di Santa Maria Capua Vetere, al quale sette imprenditori avevano fatto ricorso, si era dichiarato incompetente ed aveva sollevato un conflitto ora risolto dalla Suprema Corte.

Dodici, complessivamente, gli indagati: un consulente fiscale, che avrebbe avuto anche altri ruoli, e amministratori di diritto e di fatto ( e soci accomandatari) di società che operano nei settori parafarmacia, farmacia, attrezzature per la segnaletica stradale, abbigliamento per lavoro, intermediazione immobiliare, prodotti chimici, generi alimentari, prodotti vendibili nei supermercati, bevande.

Risiedono tra Montesarchio, Airola, Forchia, Venticano, Grottaminarda, Giugliano e Casoria, sono stati tirati in ballo da un'attività investigativa che ha messo nel mirino due giri, tra loro autonomi, di presunte operazioni fraudolente: Il primo riguarda l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti da parte di una società del versante parafarmaceutico e la loro utilizzazione, effettuata dalle altre società, per l'inserimento nelle dichiarazioni relative agli anni scorsi di elementi fittizi, così da evitare il versamento delle imposte, mentre l'altro avrebbe avuto come perno una società che si occupa di prodotti vendibili nei supermercati.

Sono impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Mario Griffo, Carmen Esposito, Antonio Leone, Giovanni De Blasio, Ettore Marcarelli, Vittorio Fucci, Giovanni Antonio Terrazzano, Andrea Salustri, Fulvia Pisaniello, Carmelo Sandomenico, Vincenzo Iorio.