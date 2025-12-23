Addio a Manuel, una vita spezzata troppo presto, mentre stava per fiorire Benevento. Alle 15, al Duomo, i funerali del 22enne morto nell'incidente lungo la 372

L'ultimo atto per una vita spezzata mentre stava per fiorire sarà compiuto nel pomeriggio nel Duomo di Benevento. Dove alle 15 saranno celebrati i funerali di Manuel, il 22enne della città morto nel terribile incidente lungo la statale 372, prima dello svincolo di Ponte.

E' il momento dell'addio ad un giovane che ha visto in un attimo sparire tutti i suoi sogni, strappato all'amore della mamma, del papà, del fratello e della sorella. Il dolore è lancinante, toglie il respiro. Drammi come quello toccato in sorte a Manuel colpiscono in modo fortissimo l'immaginario collettivo, le famiglie. Alzi la mano chi, dopo aver saputo la tragica notizia, non ha rivolto lo sguardo ai propri figli,ringraziando il cielo di averli ancora al proprio fianco.

La scomparsa di un ragazzo, di “un bravo ragazzo”, atterrisce, ci fa sentire ancora più vulnerabili ed indifesi. Il pensiero corre agli istanti di felicità, alla gioia che Manuel avrà provato nella sua troppo breve esistenza. Chi ce l'ha, trova conforto nella fede, messa a durissima prova da eventi di questo tipo che si lasciano alle spalle una lunghissima scia di incredulità e sofferenza. Esperienze che nessun genitore vorrebbe fare, ma che purtroppo, talvolta, si è costretti ad affrontare.

Manuel stava andando a Ponte per aiutare il padre nella gestione di una macelleria, guidava una Fiat Brava. Poi, all'improvviso, il devastante impatto con un tir ed il silenzio che avvolge una vita che non c'è più. Addio, Manuel.