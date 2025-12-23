San Marco dei Cavoti, grande successo per il Graduation Day Erasmus+ La soddisfazione di Maria Cirocco, dirigente dell'Istituto: "I ragazzi devono essere glocal"

A San Marco dei Cavoti si è celebrato il Graduation Day Erasmus+, promosso dall'Istituto Comprensivo del centro fortorino, che ha chiuso il 2025 con un bilancio più che positivo sul processo di internazionalizzazione, a conferma dell’impegno profuso dalla scuola negli anni per rafforzare il suo sistema educativo, incrementando il numero di studenti, docenti e personale scolastico coinvolti in esperienze di mobilità all'estero. E' stata una serata partecipata e ricca di significato che ha riunito studenti, famiglie e istituzioni attorno a un progetto che guarda lontano, puntando sulla crescita dei più giovani e sull’apertura verso il mondo. Un risultato che, come sottolineato dal sindaco Marino, rappresenta un valore per l’intera comunità: "C'è la partecipazione dei ragazzi, i genitori, le famiglie. È una cosa importante, così come lo sono le tante iniziative, tra cui i viaggi all’estero, che rappresentano il futuro della scuola. Il Comune è sempre stato vicino a queste esperienze".

La soddisfazione del dirigente scolastico Maria Cirocco

A fare gli onori di casa è stata Maria Cirocco, dirigente scolastico dell'Istituto: "Vogliamo far uscire i ragazzi dal loro habitat naturale, renderli cittadini del mondo, ampliando orizzonti e menti. Non c’è nulla di meglio che conoscere e visitare altre realtà. I nostri studenti devono essere “glocal”: pensare globalmente e vivere localmente". Un traguardo importante è stato raggiunto anche sul piano operativo. Rosanna Tremonte, responsabile del progetto, ha infatti ricordato come l’iniziativa segni la conclusione di un percorso impegnativo ma di grande successo: "Per noi è un momento significativo, che arriva al termine di 112 mobilità Erasmus finanziate dal PNRR. È stata una vera sfida, ma possiamo dire di averla vinta".