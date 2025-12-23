Celebrazioni natalizie in Cattedrale presiedute dall’arcivescovo Accrocca

Il programma delle Messe dal 24 dicembre al 6 gennaio nel Duomo di Benevento

celebrazioni natalizie in cattedrale presiedute dall arcivescovo accrocca
Benevento.  

L'arcidiocesi di Benevento ha reso noto il programma delle celebrazioni liturgiche per il Natale che saranno presiedute dall'arcivescovo Felice Accocca nella Basilica cattedrale del Duomo di Benevento.

Mercoledì 24 dicembre 2025 Solennità del Natale del Signore – Santa Messa ore 18.30 

Giovedì 25 dicembre 2025 Solennità del Natale del Signore – Santa Messa  ore 10,30 

Domenica 28 dicembre 2025 Festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria – Chiusura del Giubileo Ordinario nelle Diocesi – Santa Messa ore 18,30

Mercoledì 31 dicembre 2025 – Santa Messa e Te Deum  ore 18,30  

Giovedì 1° gennaio 2026  Solennità di Maria Santissima Madre di Dio – Santa Messa  ore 10,30 

Martedì 6 gennaio 2025  Solennità dell’Epifania del Signore – Santa Messa ore 18.30

Ultime Notizie