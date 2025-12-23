Controlli dei carabinieri: due persone denunciate e tre segnalate per droga Guida in stato di ebbrezza e droga nel mirino dei militari

Nel corso di recenti servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno intensificato le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, in particolare alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nonchè sicurezza stradale.

Durante l’attività sono stati controllati 112 veicoli e 135 persone, con l’elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il ritiro di quattro patenti di guida e due carte di circolazione.

A seguito delle attività svolte, due persone sono state denunciate: un 56enne di Benevento per guida in stato di ebbrezza con un tasso tre volte superiore al limite consentito e un 42enne della provincia di Benevento per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso quattro volte superiore al limite consentito e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Nel medesimo contesto operativo, tre persone sono state segnalate alle competenti Autorità quali assuntori di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, sequestrando 15 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione, volte a garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità dei cittadini. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio, con particolare attenzione ai comportamenti che possono costituire un grave rischio per la sicurezza pubblica.