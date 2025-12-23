Apollosa. Albero di Natale del tempo: con fili di lana delle coperte del passato

E' stato inaugurato ad Apollosa 'L'albero del tempo di Natale" realizzato  dalla confraternita del Santissimo Rosario e dal Coro Sant'Anna della parrocchia Santa Maria Assunta.
Presenti il Sindaco, Danilo Parente, il parroco don Umberto Oliva Zuccaro, che ha benedetto la creazione, il priore della confraternita, i componenti del coro Sant'Anna e molti spettatori  incuriositi e ammirati.
L'albero è molto particolare ed originale realizzato con la lana ed è stato presentato come: "Una creazione che nasce nel tempo e dal tempo ma arriva nel presente proiettandosi al domani. "Con questo albero - spiegano gli organizzatori - vogliamo dare un segno tangibile della nostra tradizione,  e lo facciamo attraverso i fili di lana; parliamo dei fili intrecciati che hanno creato le trame delle tante mattonelle di lana, tessute dalle mani sapienti di chi, ricco di pazienza e amore, ha creato  le coperte che un tempo sono servite per riscaldarsi in inverno o accanto al braciere. Coperte che sono servite per proteggerci,  per abbellire, per riscaldarci, per accogliere e per custodire.  Queste coperte all'uncinetto sono fatte dalle mani sapienti delle nostre nonne o le nostre  mamme, oppure  dalle  mani incerte delle ragazze che imparavano l'uncinetto.  

Per questo progetto le coperte  sono state recuperate, smontate e ricucite così da creare un albero a testimonianza del recupero di un tempo ricco dei valori di speranza,  perseveranza,  coinvolgimento,  amicizia e disponibilità.
Si è voluto creare una piccola capsula che custodisce e trasporta questi valori importanti che contraddistinguono l'impegno del coro e della confraternita . Il sindaco ha inoltre sottolineato il valore storico anche del luogo dove è stato posto l'albero, ossia davanti al monte frumentario che in se racchiude il forte significato di storia e simbolo dei valori che rappresenta L'albero stesso...".

