Apollosa. Albero di Natale del tempo: con fili di lana delle coperte del passato Confraternita del Santissimo Rosario e dal Coro Sant'Anna della parrocchia Santa Maria Assunta

E' stato inaugurato ad Apollosa 'L'albero del tempo di Natale" realizzato dalla confraternita del Santissimo Rosario e dal Coro Sant'Anna della parrocchia Santa Maria Assunta.

Presenti il Sindaco, Danilo Parente, il parroco don Umberto Oliva Zuccaro, che ha benedetto la creazione, il priore della confraternita, i componenti del coro Sant'Anna e molti spettatori incuriositi e ammirati.

L'albero è molto particolare ed originale realizzato con la lana ed è stato presentato come: "Una creazione che nasce nel tempo e dal tempo ma arriva nel presente proiettandosi al domani. "Con questo albero - spiegano gli organizzatori - vogliamo dare un segno tangibile della nostra tradizione, e lo facciamo attraverso i fili di lana; parliamo dei fili intrecciati che hanno creato le trame delle tante mattonelle di lana, tessute dalle mani sapienti di chi, ricco di pazienza e amore, ha creato le coperte che un tempo sono servite per riscaldarsi in inverno o accanto al braciere. Coperte che sono servite per proteggerci, per abbellire, per riscaldarci, per accogliere e per custodire. Queste coperte all'uncinetto sono fatte dalle mani sapienti delle nostre nonne o le nostre mamme, oppure dalle mani incerte delle ragazze che imparavano l'uncinetto.

Per questo progetto le coperte sono state recuperate, smontate e ricucite così da creare un albero a testimonianza del recupero di un tempo ricco dei valori di speranza, perseveranza, coinvolgimento, amicizia e disponibilità.

Si è voluto creare una piccola capsula che custodisce e trasporta questi valori importanti che contraddistinguono l'impegno del coro e della confraternita . Il sindaco ha inoltre sottolineato il valore storico anche del luogo dove è stato posto l'albero, ossia davanti al monte frumentario che in se racchiude il forte significato di storia e simbolo dei valori che rappresenta L'albero stesso...".