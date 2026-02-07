Benevento, la Polizia Municipale avvia il progetto educazione stradale L'iniziativa nelle scuole della città: incontri con gli agenti

Ha preso avvio il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale di Benevento, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

L’iniziativa mira a promuovere, attraverso incontri formativi e modalità interattive, una maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti sulla strada, ponendo particolare attenzione alla tutela degli utenti più fragili e al rispetto delle regole.

Nel corso degli incontri vengono affrontati temi quali la strada come spazio pubblico condiviso, le regole del pedone e del ciclista e l’importanza della prevenzione e del senso civico.

Il progetto proseguirà con ulteriori incontri nei diversi plessi scolastici cittadini, confermando l’impegno della Polizia Municipale nelle attività di formazione e prevenzione a tutela della collettività.