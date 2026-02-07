Al via il Carnevale Paupisano tra armonia, divertimento e tradizione Da domani, 8 febbraio in piazza per i più piccoli e non solo

Paupisi è pronta a vivere uno dei momenti più coinvolgenti dell’anno. Con la fine del conto alla rovescia, prende ufficialmente il via il Carnevale Paupisano 2026, una manifestazione che celebra l’allegria, la condivisione attraverso musica, maschere, spettacoli e gastronomia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Paupisi APS, con il patrocinio del Comune di Paupisi e dell’UNPLI Benevento, e si propone come un’occasione di festa aperta a tutta la comunità, capace di unire generazioni diverse in un clima di armonia e sano divertimento.

Il programma prevede un doppio appuntamento. Il primo si terrà domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 16:30 in Largo G. De Marco, con un pomeriggio dedicato in particolare alle famiglie e ai bambini.

Sono in programma spettacoli di burattini, momenti di magia e comicità, karaoke, balli di gruppo, attività interattive, mascotte Disney, giochi anche per adulti e una degustazione di dolci tipici del periodo carnevalesco. Durante l’evento sarà attivo anche uno stand gastronomico con specialità tradizionali come la padellaccia, montanara dolce o rustica, patatine e altre proposte.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 16 febbraio 2026, dalle ore 18:30, in Piazza Don Tommaso Boscaino, con il DJ Set “Carnevale Edition”, una serata all’insegna della musica, dell’animazione e del divertimento per tutte le età, pensata per concludere i festeggiamenti in un clima di grande partecipazione.

“Il Carnevale Paupisano rappresenta un momento di unione e di gioia per l’intera comunità – dichiarano gli organizzatori –. È una festa che coinvolge famiglie, bambini e giovani e rafforza il senso di appartenenza al territorio. Abbiamo lavorato con entusiasmo per offrire due giornate di divertimento autentico, all’insegna dell’armonia e della condivisione. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a vivere Paupisi nel suo volto più colorato e accogliente”.