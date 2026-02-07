Comuni montani. "Correttivi più soddisfacenti: non ringraziamo Calderoli" Iapozzuto (NdC): "Restano esclusioni sospette"

"Sui nuovi parametri per classificare i Comuni montani, all'inizio il ministro Calderoli aveva fatto un disastro, riuscendo a scontentare tutti".

Lo scrive in una nota il vicesegretario provinciale e sindaco di Colle Sannita NdC Michele Iapozzuto che spiega: "Calderoli aveva gabbato il Sud e le aree interne della Campania. Non lo ringraziamo e ci sembrano risibili alcune espressioni di giubilo. Ringraziamo invece il presidente regionale Fico e l'assessore regionale con delega anche alla Montagna Serluca, espressione della nostra formazione politica, per essersi battuti con vigore, in Conferenza unificata e insieme ad altri rappresentanti delle Regioni meridionali, a favore del Sud e delle aree interne della Campania", lo scrive in una nota il vicesegretario provinciale NdC Michele Iapozzuto .



"Fortunatamente, la nuova bozza recepisce molti suggerimenti degli Enti locali e anche per il Beneventano 51 Comuni rientrano in quella che non è solo un'etichetta, ma un requisito importante, per tutti una serie di incentivi. Restano perplessità su alcune esclusioni, come quella di Paduli che è già nella Comunità Montana del Fortore, che non vorremmo fossero dettate da intenti punitivi per motivi di fazione sul piano locale. Non ci meraviglierebbe"