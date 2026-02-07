Integrazione sensoriale e autismo: se ne è parlato all'istituto Alberti-Virgilio Relatore dell’evento il dottore Domenico Bove, neuropsichiatra infantile

Presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento, l’evento formativo “Integrazione Sensoriale e Autismo”, rivolto a docenti e genitori, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto per la diffusione di una cultura dell’inclusione e dell’attenzione ai bisogni educativi speciali.

L’incontro si inserisce nel solco della tradizione inclusiva che caratterizza da anni l’azione educativa dell’Alberti-Virgilio, scuola da sempre impegnata nella promozione di pratiche didattiche orientate al benessere, alla partecipazione e alla valorizzazione delle differenze.

L’evento voluto dalla dirigente scolastica Silvia Vinciguerra è stato organizzato dalle docenti referenti di Istituto per l’Inclusione: le professoresse Donatella Fortuna e Anna Rita Venditti, che hanno inoltre introdotto i contributi dei relatori, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo tra conoscenze scientifiche e pratica didattica.

In particolare, è stata messa in evidenza la centralità del tema dell’integrazione sensoriale negli studenti con disturbo dello spettro autistico, evidenziando come solo attraverso la comprensione dei loro specifici modi di percepire il mondo sia possibile progettare ambienti di apprendimento e strategie educative realmente inclusive.

Il relatore principale dell’evento, il dottore Domenico Bove, neuropsichiatra infantile e autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui il volume “La funzione sociale nei disturbi del neurosviluppo” (Armando Editore, 2025), ha approfondito il ruolo dell’integrazione sensoriale nei disturbi dello spettro autistico, evidenziandone le ricadute sul comportamento, sull’apprendimento e sulla dimensione relazionale. Il suo intervento ha fornito ai docenti strumenti interpretativi e spunti operativi utili alla progettazione di contesti educativi effettivamente inclusivi.

Accanto al contributo scientifico, ha suscitato particolare interesse la testimonianza della dottoressa Claudia Nicchiniello, che ha offerto il punto di vista di una madre, restituendo con autenticità e intensità l’esperienza quotidiana delle famiglie e sottolineando l’importanza di una collaborazione efficace tra scuola e contesto familiare.

L’evento si è concluso con i saluti istituzionali del Ciro Puglia e Gianfranco Ucci, dei Lions International, a conferma del valore della sinergia tra scuola e territorio nella costruzione di una comunità educante inclusiva.

La partecipazione attenta e numerosa dei docenti ha confermato l’interesse e la sensibilità della comunità scolastica verso tematiche di forte rilevanza educativa e sociale, ribadendo il ruolo della scuola come luogo privilegiato di formazione, dialogo e inclusione.

