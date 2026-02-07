Paduli, sindaco Vessichelli: "Ingiusta nostra esclusione da lista-Calderoli"

Il primo cittadino sui 51 Comuni Montani sanniti: per alcuni motivazioni di carattere politico"

Paduli.  

"So bene che non esiste equivalenza giuridica tra essere parte della Comunità Montana, nel nostro caso del Fortore e avere il requisito  come comune montano. Tuttavia disapprovo completamente l'esclusione di Paduli dall'elenco-Calderoli che riclassifica i Comuni montani"

Così il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli che rimarca: "A leggere la lista dei 51 Enti sanniti, c'è il sospetto che in qualche caso abbiano inciso motivazioni, non già di tipo fisico o scientifico, ma di carattere politico. Di Calderoli e della Lega non mi fido, né da Sindaco di Paduli, che difenderò sempre e ovunque, né da meridionale. Mi fido invece dell'attuale assessore regionale alla Montagna Serluca, alla quale chiederò formalmente se c'è uno spiraglio per correggere e inserire, come sarebbe giusto Paduli. Sono sicuro che farà quanto è nelle sue possibilità".

