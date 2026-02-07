Comuni Montani: ecco i 52 Enti riconosciuti per la provincia di Benevento La soddisfazione degli esponenti della Lega: bene il lavoro del ministro Calderoli

Sono 52 i Comuni del Sannio riconosciuti montani con la nuova legge “della Montagna” che ha decretato nuovi criteri dopo il lavoro di ascolto e confronto con gli Enti del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli”.

Per la provincia di Benevento rientrano: Airola, Arpaia, Arpaise, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, Sant’Agata de’ Goti, Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano”.

Comuni che ora potranno avere accesso alle misure previste dalla legge della montagna, destinate a sanità, istruzione, sostegno alle famiglie e ai giovani, digitalizzazione, tutela dell’ambiente, sviluppo economico e contrasto allo spopolamento. Per tutto questo sono stati mesi a disposizione 200 milioni di euro, mentre per il 2021 erano stati investiti meno di 10 milioni”, come ha rimarcato il commissario della Lega per la provincia di Benevento, Domenico Parisi che rimarca il lavoro svolto con il il responsabile regionali degli enti Locali della Lega Salvini premier, Luigi Barone “per l’impegno costante verso i nostri comuni e le aree interne”.

“Il Governo, grazie allo sforzo del ministro Calderoli, ha tenuto in debita in considerazione le specificità degli appennini e delle aree interne nell’elenco dei comuni montani” ha poi rimarcato proprio Luigi Barone che snocciola i numeri degli Enti riconosciuti in Campania: “Sulla base di questa nuova classificazione i comuni montani a livello nazionale saranno 3.715 e in Campania 292, così suddivisi: 111 della provincia di Avellino, 51 di Benevento, 21 di Caserta, 11 di Napoli e 98 di Salerno”.