Siparietto tra Vigorito e Floro Flores: "Rinnovo? Voglio solo stare a Benevento" Le parole del tecnico giallorosso: "Ci metto solo la firma, poi sceglie il presidente"

Mentre Floro Flores commentava la vittoria conquistata dal Benevento contro il Picerno ai microfoni di OffSide, ha fatto capolino il presidente Vigorito che ha salutato il tecnico giallorosso, dicendogli in maniera scherzosa che questa sera "la panchina era a rischio". Poi Floro Flores ha raccontato un aneddoto avvenuto nei giorni scorsi: "Se posso dire una cosa, il presidente mi ha chiamato per accennarmi del rinnovo del contratto. Il nostro contratto è una stretta di mano, gli ho detto che avrei messo solo la firma e che gli altri aspetti, durata e soldi, sono soltanto sue scelte. Per me va bene tutto. Sono in una società ambiziosa e voglio proseguire il mio percorso qui, perché in questo ambiente posso fare bene. Voglio solo rimanere a Benevento, poi per il contratto lascio fare al presidente. Non chiedo altro, anche perché mi piace molto lavorare in questa piazza e con questo gruppo straordinario".