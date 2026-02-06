Benevento, vittoria pazzesca con il Picerno: tutte le foto del match Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Successo di importanza capitale per il Benevento contro il Picerno. I giallorossi hanno creato numerose occasioni da gol, sfiorando ripetutamente il vantaggio: prima con la traversa colpita da Salvemini, poi con il rigore fallito dallo stesso attaccante in pieno recupero, che sembrava poter spegnere le speranze del pubblico accorso al Ciro Vigorito. Nonostante le difficoltà, gli episodi sfavorevoli e la tensione crescente, la squadra non ha mai smesso di crederci, continuando a spingere con determinazione. Il Picerno ha provato a resistere con ordine, affidandosi a una difesa compatta e alle ripartenze, ma il Benevento ha mantenuto il controllo del gioco, mostrando carattere e personalità. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, è arrivata la giocata decisiva: Pierozzi, con grande freddezza, ha trovato il gol a pochi istanti dal fischio finale, facendo esplodere lo stadio. Una rete che vale tre punti pesantissimi, fondamentali non solo per la classifica, ma anche per gruppo, che conferma fiducia e slancio in un momento cruciale della stagione.