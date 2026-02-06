Benevento, Floro Flores: "Invecchiato di 25 anni, ma bisogna chiuderle prima..." Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo nel finale contro il Picerno

Ecco le dicharazioni di Floro Flores al termine del match vinto dal Benevento contro il Picerno. "Sono invecchiati di 25 anni. E' stata dura, ci siamo complicati la vita da soli, quindi dispiace. E' vero che sono le vittorie più belle, ma dobbiamo concretizzare, altrimenti rischi di perdere punti. Questa è una partita che sarebbe dovuta finire almeno 4 o 5-0. Il cambio di Saio? Si sentiva affaticato, ha chiesto il cambio. Per Simonetti non arrivano buone notizie, sono davvero molto dispiaciuto. Mi ha detto di avere brutte sensazioni, questo mi fa tanto male perché sono infortuni che ti tengono fuori a lungo. Spero che qualcuno si sbagli su questo. Cosa non mi è piaciuto? Abbiamo creato tanto, ma sono quelle giornate storte, inutile nascondersi. Abbiamo creato tanto, ma la palla non voleva entrare. Sarebbe stato un pareggio stretto, ma fa parte del calcio. Rischiare così non sempre ti va bene. Che dire, hanno un grande cuore, hanno deciso di accorciare la vita dei beneventani e anche la mia. Sono felice e allo stesso tempo dispiaciuto per Simonetti. Lo aspettiamo a braccia aperte".

"Dispiace non averla chiusa prima"

"Negli ultimi periodi stiamo incontrando squadre in ottima forma. Abbiamo avuto tanta pazienza nel possesso, i ragazzi hanno dato l'anima e sono arrivati stremati. Dispiace non averla chiusa prima, sono quelle partite stregate che si potrebbero anche perdere".

"Salvemini piangeva..."

"Salvemini piangeva perché gli dispiaceva di aver sbagliato il rigore. Ciccio tante volte ci ha tolto le castagne del fuoco, ma sono certo che arriveranno tanti gol perché sta trovando la giusta condizione. Si può dire ben poco a un ragazzo del genere, ma anche gli altri che hanno fatto una partita straordinaria che non mollano mai".