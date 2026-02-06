Benevento, Pierozzi: "Siamo un grande gruppo. Il gol lo dedico a Simonetti" Le parole dell'autore del gol che ha regalato la vittoria alla Strega

Ha fatto esplodere il Vigorito con il gol realizzato nel finale che ha permesso al Benevento di vincere contro il Picerno. Al termine del match, così ha commentato il successo Pierozzi: "Penso che a qualsiasi altra squadra, un errore dal dischetto avrebbe tagliato le gambe. Noi viviamo ogni giorno insieme, rimediare all'errore di un altro penso che sia la cosa più bella. Anche Lamesta ha fatto un grande assist, pensa che mi aveva avvisato qualche minuto prima. Complimenti anche a lui. Per caratteristiche mi piace inserirmi senza la palla, faccio fare il lavoro sporco a Lamesta. Mi faccio trovare pronto in area di rigore. Questa è una posizione che mi sta giovando e sono contentissimo. Ora non c'è tempo per recuperare, abbiamo poco tempo per goderci questa vittoria. Siamo un treno e non vogliamo fermarci. Andremo a Trapani per fare la nostra partita. Il gol lo dedico a Simonetti: è un muro portante di questo spogliatoio e un professionista incredibile, gli facciamo i migliori auguri"