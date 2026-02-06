Benevento, Salvemini: "Peccato per il rigore sbagliato, però c'è San Pierozzi" Il bomber giallorosso: "Non conta chi segna, ma i risultati della squadra"

Il suo errore dal dischetto aveva mandato nello sconforto un po' tutti, prima del gol decisivo messo a segno poco dopo da Pierozzi. Ciccio Salvemini ha parlato così dopo il triplice fischio del match col Picerno: "Quando sbagli un rigore è sempre brutto, soprattutto in questo momento della stagione. Per fortuna abbiamo 'San Pierozzi' che salva tutte le partite. Onestamente, non è importante chi segna, ma portare i tre punti a casa. Dobbiamo continuare a lavorare con la massima concentrazione e pensare partita dopo partita, dobbiamo andare avanti in questo modo perché siamo una grande squadra. La doppia cifra? Ci punto, ma l'importante è il risultato, come ho detto. La mia condizione? Sto bene. Oggi ho avuto diverse occasioni, oltre al rigore. Ho esaurito tutti i bonus. La condizione sta venendo gradualmente, mi sento bene. Poi il mister sceglie in base alla gara. Abbiamo dato un segnale importante, dobbiamo continuare in questo modo, soprattutto con le squadre piccole".