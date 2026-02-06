Il suo errore dal dischetto aveva mandato nello sconforto un po' tutti, prima del gol decisivo messo a segno poco dopo da Pierozzi. Ciccio Salvemini ha parlato così dopo il triplice fischio del match col Picerno: "Quando sbagli un rigore è sempre brutto, soprattutto in questo momento della stagione. Per fortuna abbiamo 'San Pierozzi' che salva tutte le partite. Onestamente, non è importante chi segna, ma portare i tre punti a casa. Dobbiamo continuare a lavorare con la massima concentrazione e pensare partita dopo partita, dobbiamo andare avanti in questo modo perché siamo una grande squadra. La doppia cifra? Ci punto, ma l'importante è il risultato, come ho detto. La mia condizione? Sto bene. Oggi ho avuto diverse occasioni, oltre al rigore. Ho esaurito tutti i bonus. La condizione sta venendo gradualmente, mi sento bene. Poi il mister sceglie in base alla gara. Abbiamo dato un segnale importante, dobbiamo continuare in questo modo, soprattutto con le squadre piccole".
Benevento, Salvemini: "Peccato per il rigore sbagliato, però c'è San Pierozzi"
Il bomber giallorosso: "Non conta chi segna, ma i risultati della squadra"
