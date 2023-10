Ivpc Power 10 dona veicolo ibrido alla Polizia Municipale di Sant'Agata Il sindaco Riccio: "Grazie all'azienda: gesto importante e intesa per rispetto dell'ambiente"

"La Polizia Municipale della città di Sant’Agata de’Goti ha ricevuto la nuova auto di servizio; un veicolo plug-in/hybrid che sostituirà il vecchio mezzo ad alimentazione diesel.

La nuova quattroruote è stata trasferita a titolo gratuito al comune saticulano dalla I.V.P.C. POWER 10 S.R.L importante realtà sannita attiva nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico.

Il trasferimento della vettura dalla I.V.P.C. POWER 10 S.R.L al comune di Sant’Agata de’ Goti nasce dal protocollo d'intesa (delibera di giunta comunale n.35/23) che prevede la realizzazione, su fondi privati siti nel territorio comunale, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico e la fornitura, installazione e gestione, a spese della società proponente, di due colonnine elettriche da posizionare su suolo pubblico per la ricarica veicoli.

L’atto disciplina, inoltre, il trasferimento al Comune, a titolo gratuito, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia, di un autoveicolo “full electric” o “plug-in/hybrid” e di due biciclette elettriche, fornendo sempre gratuitamente il servizio di ricarica degli stessi attraverso le Colonnine Elettriche installate.

Non viene stabilito alcun rapporto di esclusività con la I.V.P.C. POWER 10 S.R.L., ma viene messo a disposizione della collettività un servizio di pubblica utilità, senza oneri per il bilancio comunale; il Comune, pertanto, può implementare servizi analoghi con terzi o con altri Enti Pubblici che lo propongano.

“Abbiamo colto una opportunità, a costo zero per l’Ente, ha sottolineato il sindaco dr. Salvatore Riccio e riteniamo che questo protocollo d’intesa possa concretamente promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente favorendo la diffusione di veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, nei centri urbani per conseguire vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico.

Ringraziamo la I.V.P.C. POWER 10 S.R.L per aver già donato e consegnato al Comune, prima dell’effettivo avvio dei progetti e delle opere definiti in protocollo, la nuova autovettura che abbiamo assegnato al Comando di Polizia Municipale per l’utilizzo nelle attività istituzionali. Un gesto che apprezziamo perché ci permette di utilizzare l’auto sin da subito, risolvendo un problema che, diversamente, avrebbe comportato un costo per l’Ente, considerata la impellente necessità di rinnovare la dotazione veicolare in uso alla Polizia Municipale”.