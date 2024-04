"Gestione illecita di rifiuti", sequestrata un'area a Torrecuso Nel mirino è finito un terreno che ha in fitto l'amministratore di un'impresa di costruzioni

Gestione illecita di rifiuti. E' l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri hanno provveduto al sequestro di un terreno a Torrecuso. Si tratta di un'area, recintata, adibita a deposito di merci per l'edilizia, che ha in fitto l'amministratore di una società di costruzioni.

Da un controllo è emersa la presenza di cumuli di rifiuti speciali non pericolosi: calcinacci, scarti di demolizione edilizia e di mattonelle, in assenza, secondo i militari, di un'autorizzazione sia per il deposito temporaneo dei rifiuti, sia come area di cantiere. Da qui i sigilli apposti al fondo. Per l'imprenditore l'avvocato Fabio Ficedolo.